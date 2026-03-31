''The Elder Scrolls: Blades servers zullen permanent worden gesloten op 30 juni, 2026,'' zo begint het bericht. ''Vanaf nu tot en met 30 juni, 2026 zullen alle items in de store 1 Gem of 1 Sigil per stuk zijn. Alle spelers hebben een gratis bundel van Gems en Sigils ontvangen, zodat jullie nog volop kunnen genieten van alles wat Blades te bieden heeft. We danken jullie voor spelen en hopen dat jullie hebben genoten van jullie tijd in Blades.''

The Elder Scrolls: Blades is de tweede live service-titel met de The Elder Scrolls-naam die in korte tijd aan zijn eind komt. Vorig jaar was The Elder Scrolls: Legends bijvoorbeeld hetzelfde lot beschoren en de community lijkt ervan overtuigd dat The Elder Scrolls: Castles ook niet lang meer op zich zal laten wachten.

The Elder Scrolls: Blades verscheen wereldwijd in mei 2020 en een maand later op de Nintendo Switch. In de eerste week was het goed voor ruim een miljoen downloads en een half miljoen dollar aan inkomsten. Zoals bij elke game van dit soort, namen de spelers en daarmee de inkomsten gaandeweg echter af, tot het niet meer rendabel bleek om het draaiende te houden.

Wie hoopt nu overigens nog snel in de titel te springen om te profiteren van de store-prijzen, heeft helaas pech. De game is op alle storefronts al delisted, dus tenzij je die al had gedownload, vis je achter het net.