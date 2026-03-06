De game van het Taiwanese Crimson Dusk is nu beschikbaar op Steam en dat gaat natuurlijk gepaard met de launch trailer die je hieronder kan vinden. Dat is echter niet waar het goede nieuws stopt.

Om de lancering te vieren, krijg je namelijk nu tijdelijk 10% korting op het spel over het jagen op demonen, waarmee die in prijs zakt van € 24,50 naar € 22,05. Je hebt echter wel slechts tot 17 maart om van die prijs te profiteren, al kun je het natuurlijk ook op je wishlist zetten in afwachting van een sterkere prijsdaling, want voor nu lijkt het er op dat mensen die de game reeds hebben aangeschaft zich er goed mee vermaken als we zo kijken naar de Steam reviews.

Homura Hime zal op een later moment ook naar Nintendo Switch 2 komen. Over ports naar PlayStation en Xbox is vooralsnog met geen woord gerept.