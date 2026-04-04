Amazon geeft al jaren gratis games weg. Eerst via het programma dat het Prime Gaming had gedoopt en tegenwoordig via opvolger Amazon Luna. Dit is een dienst waar je automatisch toegang toe hebt als je Amazon Prime hebt, al kun je voor een meerprijs wel van meer games en features genieten. Dat heb je echter niet nodig voor de twaalf games die je in april gaat krijgen:

XCOM: Enemy Unknown - Complete Pack (2 april)

Total War: Pharaoh Dynasties (2 april)

A Rat's Quest: The Way Back Home (9 april)

King of Retail (9 april)

Snake Core (16 april)

Monster Harvest (16 april)

Detective Agency: Gray Tie - Collector's Edition (16 april)

Neo Cab (23 april)

The Pale Beyond (23 april)

KinnikuNeko: Super Muscle Cat (30 april)

Fantasy General (30 april)

Pinball SPire (30 april)

Ik schrijf wel dat je deze maand twaalf games krijgt, maar het is meer minimaal twaalf games. In het verleden heeft Amazon namelijk met grote regelmaat door de maand heen extra games toegevoegd. Dus als je al lid bent van Prime, zou je gek zijn deze gratis games te laten schieten.