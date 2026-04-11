De Lunaria zijn nieuwe vijanden, welke spelers in de vorm van beelden kunnen vinden op de maps. Door de Lunar Ring te gebruiken, kunnen deze worden ontwaakt en verslagen om gear en energie te verzamelen, waarbij de tweede je in staat stelt het volgende Lunar Stone Statue te ontwaken. Dit is echter slechts de basis van de nieuwe gameplay loop.

Lunar Omens en Rhapsodies maken de boel complexer door op willekeurige momenten de regels om te gooien. Denk aan een gouden beeld dat betere loot geeft dat zomaar ergens op de map verschijnt of dat de Lunar Harp tijdelijk geen energie meer kost. Er zijn er nog wel meer, maar deze allemaal reeds onthullen haalt natuurlijk de verrassing weg.

Een andere vernieuwing komt in de vorm van de Creation Engine. Door Creation Sentries te verslaan, kunnen spelers Creation Crystals omvormen tot allerlei beloningen, waaronder loot van topniveau. Door te investeren in Netherrealm Talents, kunnen spelers zelfs buffs, een grotere loot pool en Gold Creation Crystals ermee creëren.

Met een nieuw seizoen komt ook een nieuw karakter en ditmaal is dat de Scent Weaver Sage. Zij gebruikt haar staff en elixers op het slagveld, waarmee ze een healer is die ook aardig kan tanken en schade kan doen. Door in het midden van de gevecht de samenstelling van haar brouwsels te veranderen, kan ze verschillende effecten realiseren om elke situatie het hoofd te bieden. En door een specialisatie te kiezen, kan de Scent Weaver als een Scholar meer HP en mana krijgen of als een Mad Scientist meer offensief worden.

Om dit karakter volledig tot haar recht te laten komen, wordt het bestaande potion-system van een make-over voorzien. Elixers komen nu in drie smaken om onderscheid te maken in het doel dat ze dienen.

Kleine veranderingen zijn er ook en als je daarvan alles wil weten, kun je de stream hieronder terugkijken. Anders is hier de samenvatting: