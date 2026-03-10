Met Season 2 worden twee nieuwe modes geïntroduceerd. Solo Mode (PvE) stelt je skills op de proef terwijl je probeert zoveel mogelijk Yuckies om te leggen. Duo Mode (PvE) doet feitelijk hetzelfde, maar voegt daar een tweede speler aan toe. Ben je bang dat het daardoor wel erg makkelijk wordt? Geen zorgen! De game past zich daar op aan door niet enkel vijanden te veranderen, maar ook waar ze zich verstoppen.

Natuurlijk moet een game als deze ook nieuwe wapens hebben bij een nieuw seizoen en daarvan worden er drie toegevoegd. Shield is precies zoals het klinkt...een schild. Al kan deze wel tegen Middle Damage beschermen, hetgeen normaliter niet kan. De Vampiric Tree is dan weer een echte offensieve powerhouse die curse over vijanden af kan roepen met groot gemak.

De laatste (en vreemdste) is de dekotora. Dit wapen is gemaakt van een truck en het heeft nog elementen hiervan in diens moveset, welke je kunt zien door diens oplaadbare aanval met drie niveaus.

Op kleinere schaal komen er nieuwe cosmetics, waarvan je sommige enkel krijgt als je de laatste baas verslaat. Lock-on is toegevoegd en Elite enemies ogen nu nóg enger met gloeiende ogen. Tenslotte is er een nieuw Mastery-systeem, zijn daily quests verbeterd én zijn er meer craft slots dan ooit.

Is dit genoeg om jou terug naar deze bizarre wereld te brengen?