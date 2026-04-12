Het vierde seizoen van Etheria: Restart is namelijk van start gegaan en zal lopen tot en met 10 juni. Loong's Thunder: Shattered Dawn zet de metagame op zijn kop door de introductie van een nieuw progressie-systeem: Tactical Imprint. Deze uitrusting komt met zijn eigen passive traits en vier slots die je kunt vullen met components om aan te sluiten aan jouw vechtstijl. Om deze twee zaken te bemachtigen, moet echter wel wat werk worden verzet.
Zowel Tactical Imprints als Components zitten verborgen achter het nieuwe Hyper Kernel-systeem. Dit is het nieuwe factory-systeem waar spelers zich mee kunnen versterken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook Enegy Crystals krijgen, Animus op verkenning uitsturen en zelfs op den duur de boel automatiseren.
Een nieuw seizoen komt natuurlijk met een nieuw hoofdstuk, iets waar de trailer hierboven een teaser voor is. Als je echter pas net komt piepen, is dat iets wat je nog lang niet zal zien. XD Games heeft daarom een speciale Sprint Server gelanceerd, waarin je gedurende twee weken veel sneller sterker wordt dan normaal, zodat je sneller mee kunt met de huidige story arc. En met de nieuwe Summit Arena Beginner Protection heb je niets meer te vrezen van spelers van level 100 tot je dat level zelf hebt bereikt.
Nieuw verhaal is natuurlijk leuk, maar voor velen zijn de Animus de ware sterren van de show. En seizoen vier brengt vijf nieuwe krijgers naar de frontlinie. Tank Xuan Chi en supporter Rimeheart Dinah zijn reeds beschikbaar en hebben ieder hun eigen trailer gekregen. Luvia en Qano volgen in hun kielzog op 30 april, terwijl Sharon de hekken mag sluiten op 21 mei.
Natuurlijk zijn dit slechts de highlights. Een seizoen brengt altijd een hoop kleine veranderingen met zich mee om bijvoorbeeld de boel beter te balanceren en bugs te patchen. Een volledig overzicht daarvan kun je hier vinden óf in de uitgebreide video hieronder, waarbij bijvoorbeeld cosmetics tentoon worden gesteld.
