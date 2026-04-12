Laten we beginnen met dat waar velen specifiek voor komen: de operator. Zhuang Fangyi is geen nieuwe naam voor zij die de game al even spelen, daar ze al langer een belangrijke rol speelde in het verhaal. Nu stapt ze echter van de zijlijn af om deel te nemen aan de strijd als een karakter dat zwaardkunsten met elektriciteit combineert.

Met haar in jouw team, kun je uitkijken naar een verhaal waarin zij de volgende arc aftrapt. Met een bericht aan de speler dat de stabiliteit van de regio in gevaar is, doordat de Ardashir in het nieuwe Marker Stone-gebied zijn opgedoken, zet ze een domino-effect in gang dat het volgende hoofdstuk van de Wuling-verhaallijn vormt.

Naast het nieuwe verhaal kunnen spelers uitkijken naar een nieuwe map om te verkennen, inclusief een uitbreiding in Wuling. Het industriële element wordt eveneens verder uitgebreid, met een nieuwe outpost, nieuwe resources en nieuwe productie-opties. Hiernaast komen er nieuwe events en kleien quality of life- en gameplay-updates. Wil je ze alvast zien? Dat kan met onderstaande trailer.