Dit heugelijke nieuws bracht Geoff Keighley op op Opening Night Live, al ging dit opvallend genoeg slechts gepaard met een 24 seconden lange trailer. Na het lange wachten zijn we echter al blij met dit kruimeltje nieuws, zelfs als die niet geheel verrassend is. Doordat de game later dit jaar zichtbaar zal zijn op een expositie, wisten we dat het eind wel in zicht moest zijn. Nu is het nog wachten op een exacte release date
Nieuws
Hollow Knight: Silksong komt écht dit jaar
Zo is ons verzekerd op Opening Night Live
Door Sil Hendriks
20
Het is samen met Half-Life 3 en Portal 3 een van de games waar gamers het meest op zitten te wachten en dit jaar gaat dit nu toch écht komen: Hollow Knight: Silksong
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie