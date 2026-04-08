Morgen lanceert Epic Arenas Boxfights, een nieuwe game mode voor Fortnite waarin je deze spanning altijd hebt. Zestien spelers betreden de arena, maar slechts een kan er als winnaar uit de bus komen. De ruimte is klein, dus bouwen is minimaal net zo belangrijk als schieten. Hopelijk ben je beide meester!
In de nieuwe Fortnite mode zit je altijd in het oog van de storm
En dat betekent dat je nergens veilig bent!
Door Sil Hendriks
25
Het hele ding van Fortnite, is dat honderd spelers op een eiland worden gegooid en door een paarse storm langzaam maar zeker dichter bij elkaar worden gedwongen. Dit zorgt voor intense momenten, waarbij je weet dat een handjevol tegenstanders in jouw nabijheid moet zijn, maar je enkel kunt hopen dat jij ze eerder spot dan zij jou.
Laatste artikelen
Nieuws
Jij zou binnenkort wel eens in Gran Turismo 7 kunnen zitten
door Sil Hendriks
Nieuws
Deze TRPG komt na drie decennia alsnog naar het Westen
door Sil Hendriks
Nieuws
Overwatch onthult Sierra in "Summit Breach" trailer
door David Dejaeghere
Nieuws
Bekijk hier de map van Forza Horizon 6
door Peter Beckers
Review
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
door David Dejaeghere
