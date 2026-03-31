Update 5 doet echter meer dan de vermoeide Romeinen kennis laten maken met de kracht van koffie. Bewoners gebruiken nu alle paden en hebben er een beter tempo in als ze in een gebouw zijn. Over gebouwen gesproken! Wie nu een gebouw wil slopen, ziet van tevoren welke resources dit oplevert.

Op het gebied van bugs kunnen carts nu geen resources meer ophalen die niet beschikbaar zijn en kunnen ze fatsoenlijk bruggen over. Ook is het dupliceren van goud via de sloop-bug niet langer mogelijk. Jammer voor wie het uitbuitte, maar wel zo fijn voor de balans van het spel.

Het ontwikkelteam heeft al laten weten nog meer problemen geïdentificeerd te hebben, dus Update 6 zal niet lang op zich laten wachten.