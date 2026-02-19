De website van het spel, playhighguard.com, is inmiddels vervangen door een statische pagina. Op de pagina vinden we een logo en de melding “site unavailable”. Het platform Kotaku heeft Wildlight Entertainment om meer informatie gevraagd, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

Highguard verscheen op 26 januari en wist met negentigduizend gelijktijdige spelers op Steam gelijk hoge ogen te gooien. Dat spelersaantal zakte echter direct daarna weer in en kort daarna vielen er ontslagen bij de studio, waardoor er nu allerlei geruchten de ronde doen dat de raid shooter weleens volledig offline zou kunnen gaan. Een officieel statement is nog niet gegeven door Wildlight Entertainment.