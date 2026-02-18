Je kunt om precies te zijn nu 15% goedkoper uit zijn als je NORSE: Oath of Blood op het platform van Valve koopt. Hoe lang precies kan ik je echter niet vertellen. Waar normaliter een einddatum voor de deal in kwestie staat, staat nu niets. Gezien de game echter is gisteren is verschenen, zal het minimaal lopen tot 24 februari. Dus als jij een prijs van € 28,89 een stuk beter vind klinken dan € 33,99, wacht je het beste niet te lang.