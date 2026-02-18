Je kunt om precies te zijn nu 15% goedkoper uit zijn als je NORSE: Oath of Blood op het platform van Valve koopt. Hoe lang precies kan ik je echter niet vertellen. Waar normaliter een einddatum voor de deal in kwestie staat, staat nu niets. Gezien de game echter is gisteren is verschenen, zal het minimaal lopen tot 24 februari. Dus als jij een prijs van € 28,89 een stuk beter vind klinken dan € 33,99, wacht je het beste niet te lang.
Je hoeft niet te plunderen om te besparen op NORSE: Oath of Blood
Iedereen komt als winnaar uit de bus
Een turn-based RPG die zich afspeelt in de tijd van de vikingen en deze niet neerzet als gigantische bruten met een baard en puntige helmen. Dat is hoe je NORSE: Oath of Blood het beste kunt omschrijven. Een andere omschrijving is een game die net op Steam is gelanceerd en waardoor je nu kunt profiteren van launch-korting.
