Zo stuitte ik zojuist op de net uitgerolde update van Horsey Game. De game ging afgelopen week nogal gebukt onder wat crashes en bugs die progressie frustreerden. Maar gelukkig is dat verleden tijd! Zo crasht het spel bijvoorbeeld niet langer als je de Crispr-machine probeert te gebruiken zonder gekwalificeerd personeel, crashen saves niet meer door een overvloed aan armen op een helix én zorgt een gevallen strikje niet langer voor een crash na desktop als tegelijkertijd de energiecentrale draait (ja, games zijn weird aan de achterkant).

Wat ook aangepakt is, is de Gift Basket. Die gaf constant dezelfde beloningen, maar nu niet meer. Dat is wel zo fijn als je iets specifieks hoopt te ontvangen.