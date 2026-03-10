NVIDIA heeft namelijk onthuld dat het aankomende Star Wars: Galactic Racer DLSS 4.5 zal gaan ondersteunen. Dit betekent dat de game door middel van AI tools soepeler draait met meer details dan dat eigenlijk mogelijk zou moeten zijn op je hardware. Een duidelijke vergelijking toont men helaas niet in de trailer, maar als die trailer een voorproefje is van wat we mogen verwachten, mogen we onze vingers erbij af gaan likken.
Nieuws
Je voelt de G-krachten bijna in de nieuwe trailer van Star Wars: Galactic Racer
En het oogt ook nog top
Door Sil Hendriks
22
Ik word er al vaak raar op aangekeken als ik het zeg, maar ik heb maar verdomd weinig met Star Wars. Ik vind de verhalen vaak zwak en stoor me aan bepaalde plotelementen. Het universum heeft echter coole elementen, zoals lightsabers, Dathomirian Zabrak en pod racing. En dat laatste is waar we het nu even over moeten hebben.
Gratis account
Word lid & verdien XP, level up en win giveaways
Laatste artikelen
Nieuws
Maart brengt naar verluidt nóg meer extra games naar de PlayStation Game Catalog
door Sil Hendriks
Nieuws
Tides of Annihilation krijgt DLSS 4.5 support
door Sil Hendriks
Nieuws
Mad Max meets Clair Obscur?
door Doeke Kleppe
Nieuws
Game regisseur maakt bekend dat er nieuwe verhalende content aankomt voor Resident Evil Requiem
door Stefan van den Broek
Nieuws
De multiplayer voor Ghost of Yōtei met de naam Ghost of Yōtei Legends is vanaf nu beschikbaar
door Stefan van den Broek
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie