NVIDIA heeft namelijk onthuld dat het aankomende Star Wars: Galactic Racer DLSS 4.5 zal gaan ondersteunen. Dit betekent dat de game door middel van AI tools soepeler draait met meer details dan dat eigenlijk mogelijk zou moeten zijn op je hardware. Een duidelijke vergelijking toont men helaas niet in de trailer, maar als die trailer een voorproefje is van wat we mogen verwachten, mogen we onze vingers erbij af gaan likken.