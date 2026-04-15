Een van de dingen waar dit uit blijkt, zijn recente uitspraken die Sharma zou hebben gedaan. Ze zou Game Pass te duur hebben genoemd en aan het overwegen zijn om veranderingen aan te brengen om de kosten te drukken. Het schrappen van Call of Duty als day one-deel van de line-up zou hierbij expliciet ter sprake zijn gekomen, zo wisten we al eerder deze week te melden. Maar dat is niet alles wat ze gezegd heeft.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Jez Corden van Windows Central zijn er intern ook discussies gaande over hoe men in de toekomst om wil gaan met exclusiviteit. Enerzijds zijn exclusives belangrijk als je hoopt om jouw ecosysteem aantrekkelijker te maken en zo een marktaandeel van de competitie af te snoepen, maar aan de andere kant betekent dit ook dat je effectief snijdt in je klantenbestand. Games die op andere platformen verschijnen, kunnen daar immers ook geld opleveren.

''Ik denk dat ze de waarde erkennen,'' zegt Corden in de XB2 podcast. ''Het is gewoon wat voor soort bedrijf wens je te zijn aan het eind van de dag. Wil je een ecosysteembedrijf zijn of wil je allereerst een uitgever zijn?''

De discussie zou op dit moment uitkomen ergens tussen deze twee extremen in, al verwacht Corden dat dit ten koste zal gaan van het hardware-aspect van Xbox. Hij maakt daarbij een vergelijking met de Microsoft Surface-lijn, die enorm een relevantie in heeft moeten boeten door de jaren heen.

Of ze dit willen, is maar de vraag. Microsoft heeft met Microsoft 365, Office 365 en zaken als Microsoft Entra ID, Intune en Power Platform de zakelijke markt behoorlijk in een houdgreep, maar als ze ook willen profiteren van wat mensen doen in hun vrije tijd, is zoiets als Xbox van belang. Het is daarom volgens Corden zo dat Microsoft wil zorgen dat het een sterk, herkenbaar merk blijft.

Een Microsoft een besluit heeft genomen, valt nog te bezien of ze dit openlijk communiceren of dat we gewoon bepaalde games weer enkel naar PC en Xbox zien komen. De tijd zal het leren.