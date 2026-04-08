Voor je direct heel enthousiast wordt, is het helaas niet zo dat iedereen zijn of haar gelijkenis in een game kan krijgen. Sony zal periodiek een wedstrijd uitschrijven, waarbij één speler of een select groepje wordt uitgekozen om naar de Visual Arts-studio van Sony in Los Angeles te komen om ingescand te worden. Ze zullen dan in een game verschijnen, welke bij elke ronde weer anders zal zijn. En de game die het spits af mag bijten, is Gran Turismo 7.

De winnaar van deze wedstrijd zal gedigitaliseerd worden als een in-game character portrait, welke voor gelimiteerde tijd in de game te zien zal zijn. Hiernaast mag die persoon helpen met bij het ontwerpen van een logo en een unieke livery, welke beiden wel permanent in het spel zullen blijven.

Playerbase is bedoeld als een doorlopend iets en dus zullen er gaandeweg meer kansen zijn om te verschijnen in verschillende games. Heb jij jouw hartje echter op GT7 gezet, dan kun je je hier inschrijven.