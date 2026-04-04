Dergelijke rating boards zijn niet enkel tijdrovend, maar vaak ook een bron van gelekte informatie. Zo nu ook weer in het geval van Sonic Frontiers: Definitive Edition, wiens bestaan op straat is komen te liggen dankzij het Koreaanse Game Rating and Administration Committee. Buiten de naam geeft die rating niets prijs, maar het bestaan van deze titel wordt er wel mee bevestigd en sluit daarmee aan op een lek van gebruiker genaamd @Graczdari op ResetERA, welke een gekende insider is.

Volgens deze persoon zal Sonic Frontiers: Definitive Edition verschijnen op 23 juni en exclusief op de Nintendo Switch 2 verschijnen. Helaas ging die echter niet in op wat deze versie onderscheid van de andere. Het meest logische is dat alle DLC inbegrepen zit, maar het is ook niet ondenkbaar dat het nieuwe content krijgt. Tot SEGA daadwerkelijk officieel de game aankondigt, kunnen we daar echter enkel naar gissen.