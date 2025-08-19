De laatste is bijvoorbeeld gebruikt voor Devil May Cry en Dante’s Inferno, maar een veel directere vergelijking kan worden gemaakt met het op gamescom Opening Night Live La Divinia Commedia, ogenschijnlijk nog een game die probeert een stukje van de soulslike-taart mee te pakken.
Nieuws
La Divina Commedia maakt soulslike van klassieke literatuur
Dat is pas een big bad wolf
Door Sil Hendriks
40
The Journey to the West, Pride and Prejudice, The Catcher in the Rye, Dante’s Goddelijke Komedie; for better or worse wordt ieder van deze boeken gezien als het hoogtepunt van literatuur, waardoor ze vaak als inspiratiebron dienen voor andere media.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie