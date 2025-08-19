Als deze titel je doet denken aan de trilogie met Christian Bale, dan ben je niet de enige. De iconische scène in het riool wordt nagemaakt in de gamescom trailer, maar dan wel met een typische LEGO Batman-twist. We moeten het immers niet té serieus maken.
LEGO Batman keert terug met Legacy of the Dark Knight
I was molded by the plastic
Sil Hendriks
Na jaren enkel opgedoken te zijn in films die het imago van The Dark Knight zoals we hem kennen enkel bespotte, zal de Deense crusader zijn comeback maken met LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
