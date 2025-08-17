In Caput Mortum moet je een toren doorkruisen die vol zit met angstaanjagende wezens. Dit is echter niet jouw normale dungeon crawler, waarin je ze opzoekt en verslaat om sterker te worden. Combat is een gevecht op leven en dood, en kansen om jouw HP te herstellen zijn schaars. Om de vijanden heen sluipen is daarom een optie die nooit mag worden vergeten, al zal je dat waarschijnlijk alsnog wel eens doen als je aan het vechten bent met de controls, welke lijken op die van FromSoft's King's Field uit 1994. En dat is heel bewust.

''Caput Mortum is geïnspireerd door de eerste keer dat ik King's Field 4 speelde en de spanning die komt met jezelf bekendmaken met een nieuwe manier van besturen in een vijandelijke omgeving,'' legt Art Director Gabriel B. Dufour uit. ''Ik heb ook inspiratie gehaald bij Amnesia: The Dark Descent als ik dacht aan het tegenkomen van monsters en puzzels. Ik hoop dat fans van deze klassieke games iets bekends vinden om van te houden in Caput Mortum, maar dat betekent niet dat er geen verrassingen zullen zijn.''

Caput Mortum verschijnt vooralsnog enkel op PC, maar dat de aanbevolen speelwijze een controller is, zijn console ports zeker een reële optie als de game goed ontvangen wordt.