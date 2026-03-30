Tot niemands verbazing zal deze showcase profiteren van de hype rondom Summer Game Fest, welke op 5 juni van start gaat. Microsoft zend diens stream daarom twee dagen later uit, op zondag 7 juni. Om 19:00 begint men dan met een showcase waarin we vermoedelijk een mix van first-party-titels en een grotere third-party releases te zien krijgen, gevolgd door een dedicated segment die draait om Gears of War: E-Day. Meer details zijn nog niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat we in ieder geval Fable en Halo ook de revue zullen zien passeren.

Natuurlijk zal GameQuarter ter zijner tijd de stream op diens homepage hebben staan, dus als je geen zin hebt een agendapunt te maken, kunnen we enkel adviseren om die in de gaten te houden, zodat je tegen die tijd gezellig met ons mee kunt praten in onze Discord.