Mojang en Merlin beloven onder andere interactieve belevenissen, een indrukwekkende achtbaan, speelgebieden opgebouwd uit blokken en thematische winkels en eetgelegenheden. Zoals bij andere pretparken die gebaseerd zijn op bekende franchises, zullen de attracties van Minecraft World voortkomen uit het bijbehorende universum, al zijn verdere details voorlopig nog niet bekend.

Merlin Entertainments heeft ook vermeld dat het actief leden uit de Minecraft-community bij de ontwikkeling van het park betrekt. Zo sluit de beleving zo goed mogelijk aan bij het spel. Verschillende bekende contentmakers zijn inmiddels al uitgenodigd voor een exclusieve rondleiding op de locatie waar het park zal verrijzen.

Het pretparkconcept gebaseerd op videogames is helemaal niet nieuw. Zo lanceerde Nintendo reeds attracties rond Super Mario en Donkey Kong in de wereldwijde Super Nintendo World-parken. Ook werden er eerder spookhuizen ontwikkeld door Universal Studios voor Halloween Horror Nights, gebaseerd op onder meer Five Nights at Freddy’s, Fallout en The Last of Us.