Helaas voor menig speler, verscheen die game destijds echter niet op alle platformen. PC en Switch, dat waren de opties. Dus als jij een Xbox-fan of PlayStation-afficionado pur sang bent, zag je deze release aan je voorbijgaan. Gelukkig wordt het wachten echter beloond.

Tijdens de Xbox Partner Preview showcase van gisterenavond, werd onthuld dat Hades II op 14 april naar Xbox én PlayStation komt, met een day one release op Game Pass. Zo kan straks iedereen die dat wil op pad met Melinoë om Cronos een halt toe te roepen en haar familie te bevrijden uit zijn klauwen.