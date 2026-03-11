Enkele jaren geleden bracht LEGO de de NES (Nintendo Entertainment System) uit, later gevolgd door de Atari 2600, de Pacman arcadekast en als meest recente 'gaming hardware' verscheen de Nintendo Game Boy. En ondertussen verscheen ook nog de LEGO Sega Genesis controller. Het was dus eigenlijk een kwestie van tijd tot de volgende grote console een adaptatie naar bouwsteentjes zou krijgen.

Het lijkt er nu op, volgens een bekende lekker op Instagram, dat die volgende set de "Sony PlayStation", oftewel de PSX, gaat worden. Deze lekker heeft het wel vaker bij het rechte eind gehad voor wat betreft LEGO-sets, dus laten we hopen dat dat ook deze keer het geval is. Volgens de lekker zal de set het productnummer 72306 krijgen en bestaan uit 1911 stenen met een prijs van 159,99. Dat zou dan neerkomen op een zeer acceptabele €0,08 per onderdeel.

Zoals het LEGO betaamt zal de set vol zitten met herkenbare onderdelen, zoals de toploader voor de CD, de controller en wellicht een memory card. De set zal, net zoals de NES-set, van een afstandje niet van het origineel te onderscheiden zijn. Waar de eerdere (LEGO-)consoles nog cartridges bevatten met daarop stickers van iconische games, maakt de PSX natuurlijk gebruik van CD's. Het is niet duidelijk of LEGO er bijvoorbeeld een bouwbare CD bij doet.