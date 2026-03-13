Het nieuws is jammer, aangezien de vraag naar een nieuwe Fallout-game groot is. Fans dachten dat er binnenkort een remaster zou aankomen van Fallout 3 of Fallout: New Vegas, onder andere door een aftelling naar de finale van Fallout seizoen twee. Die aftelling bleek echter teleurstellend, aangezien het alleen ging om een 3D-mock-up van het penthouse van Mr. House.

Gerstmann gaf verder geen details over wat voor soort Fallout-game het zou zijn: een hoofddeel of een spin-off. Het gaat waarschijnlijk ook niet om een remaster van Fallout 3 of New Vegas, aangezien deze volgens geruchten zijn uitbesteed aan een externe studio.

Dat we nog even zullen moeten wachten op Fallout 5 is duidelijk. Er gaan geruchten dat Bethesda Starfield in april naar de PlayStation 5 brengt. Daarnaast staat The Elder Scrolls VI gepland als het volgende grote project.