Niet dat je ons hoort klagen overigens, want dit betekent dat iedereen veertien dagen de tijd heeft om maar liefst 50% te besparen op Moros Protocol, welke hiermee in prijs daalt naar € 12,25. Deze roguelike boomer shooter kon bij release al rekenen op lovende kritieken, maar sindsdien is er enkel verder op uitgebreid met gratis content updates die een nieuw wapen, nieuwe modifiers en drie nieuwe minibosses hebben toegevoegd. Wees echter gewaarschuwd: de game is behoorlijk pittig, zelfs voor veteranen van het boomer shooter-genre.
Nieuws
Moros Protocol geeft je nu wel een hele goede deal
Via de ''dagaanbieding''
Door Sil Hendriks
21
Woorden hebben betekenis; een betekenis waar we het allemaal over eens zijn. Als ik zeg dat ik een rood shirt heb gekocht en ik kom daarna aan met iets dat zo zwart is als de nacht, zijn we het er allemaal over eens dat ik het verkeerde heb gezegd. Hoe vreemd is het dan ook dat de ''Daily Deal'' van Steam altijd twee weken beschikbaar is?
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie