De informatie over Layers of Fear 3 is momenteel vrij beperkt. Het enige wat Bloober Team deelde, was een cinematische trailer die je hieronder kunt zien. De trailer zou naar verluidt vol verschillende geheimen zitten, die scherpzinnige fans kunnen ontcijferen.

Met de nieuwe game wordt de horrorfranchise uitgebreid. Deze zal worden ondersteund door een reeks multimediaprojecten (waaronder boeken en muziek) om de serie verder te laten groeien.

Bloober Team wordt over het algemeen beschouwd als een van de beste horrorontwikkelaars. Zo staan ze bekend om titels zoals de Silent Hill 2 Remake, Cronos: The New Dawn en The Medium. Alvorens de ontwikkelaars hiermee bekend werden, werkten ze aan de Layers of Fear-serie, waar ze nu naar terugkeren met de toekomstige lancering van Layers of Fear 3.

Wat betreft de lancering van Layers of Fear 3 is tot nu toe nog niets bekend. Het is dus nog even afwachten.