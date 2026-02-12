Het is dertig jaar geleden dat de serie Diablo het levenslicht zag en daarmee is in zekere zin toen geschiedenis geschreven, want de serie is zeer populair. Ook Diablo IV wordt nog altijd flink gespeeld, met name door mijzelf.

Op 28 april komt de nieuwe expension uit voor deze game en daar was voor aangekondigd dat er twee classes zijn die worden toegevoegd aan de game. De eerste is inmiddels al beschikbaar als je de expension alvast hebt besteld, namelijk de Paladin. Over de tweede class is niet zoveel bekend, tot er afgelopen nacht een Diablo 30th Anniversary Spotlight werd gepubliceerd. Hier werd de tweede class aangekondigd, namelijk de Warlock.

Veel is er momenteel niet bekend over de Warlock. Ze zijn sterker dan dat ze ooit geweest zijn in de series en lijken vooral op een 'heavy metal album dat tot leven komt' volgens de presentator in de video.

Dit is eigenlijk alles wat er is verteld over deze nieuwe class, maar er is nog wel één aankondiging gedaan. Op 5 maart komt er een speciale developer update, waar alles verteld wordt over de Warlock.