Het is dertig jaar geleden dat de serie Diablo het levenslicht zag en daarmee is in zekere zin toen geschiedenis geschreven, want de serie is zeer populair. Ook Diablo IV wordt nog altijd flink gespeeld, met name door mijzelf.
Op 28 april komt de nieuwe expension uit voor deze game en daar was voor aangekondigd dat er twee classes zijn die worden toegevoegd aan de game. De eerste is inmiddels al beschikbaar als je de expension alvast hebt besteld, namelijk de Paladin. Over de tweede class is niet zoveel bekend, tot er afgelopen nacht een Diablo 30th Anniversary Spotlight werd gepubliceerd. Hier werd de tweede class aangekondigd, namelijk de Warlock.
Veel is er momenteel niet bekend over de Warlock. Ze zijn sterker dan dat ze ooit geweest zijn in de series en lijken vooral op een 'heavy metal album dat tot leven komt' volgens de presentator in de video.
Dit is eigenlijk alles wat er is verteld over deze nieuwe class, maar er is nog wel één aankondiging gedaan. Op 5 maart komt er een speciale developer update, waar alles verteld wordt over de Warlock.
Welkom in Skovos
Ook zijn er nieuwe details bekend gemaakt over de locatie waar de nieuwe expansion plaats zal vinden en daar heeft Blizzard Entertainment goed zijn best gedaan om er iets van te maken. Skovos is een prachtige spelwereld die iets wegheeft van de prachtige kustplaatsen aan de Franse Middelandse Zee. Mooie witte gebouwen met in de achtergrond die prachtige blauwe plas water.
Deze hoofdstad is vooral bekend om de eerste echte beschaving die de spelwereld kende en hier woonde de goden Lilith en Inarius het creeëren van de mens begonnen. Nu wordt de stad Tamus, wat de ideale standplaats is voor endgame content die gaat komen.
En zo zijn er allemaal nieuwe details bekendgemaakt over deze nieuwe expansion van Diablo IV. Het beste wat je kunt doen is onderstaande video bekijken, waar het allemaal wordt uitgelegd. Blizzard legt het echter ook allemaal uit op hun eigen site.
Diablo IV: Lord of Hatred komt uit op 28 april. Het is content waar je voor moet betalen. Wanneer je echter de expansion pre-ordered, krijg je ook direct toegang tot Vessel of Hatred en ook tot de Paladin Class.
Ik heb eerder een review gemaakt over deze nieuwe Paladin Class. Wil jij weten wat ik ervan vond? Bekijk dan hier mijn review.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie