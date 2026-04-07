De situatie is als volgt: in een poging om de kou te lijf te gaan, vertrouwen de inwoners van deze stad op de kracht van geothermische energie. Dit onttrekken ze uit de aarde dankzij een nabijgelegen vulkaan vol gloeiend hete magma. Ze hebben echter niet geleerd van de gebeurtenissen die de huidige situatie hebben veroorzaakt en doen dit zonder zelfbeheersing of de voorzichtigheid die geboden is wanneer je dealt met moeder natuur. Het gevolg is een nieuwe crisis voor de stad, nu de grond letterlijk onder jullie wegdrijft en de magma verandert in lava.

Jij als First Citizen zal deze noodsituatie het hoofd moeten bieden, terwijl de kou plots niet meer het grootste probleem van de bevolking is. Niet enkel dat, maar je moet ondertussen proberen iedereen tevreden te houden, zodat je periodieke moties van wantrouwen overleeft. En dat alles terwijl je soms moeilijke beslissingen zal moeten maken voor het goed van jouw bevolking. Niemand heeft ooit gezegd dat leiding geven makkelijk zou zijn...

De DLC waarin dit allemaal gebeurt, heet Breach of Trust en werd middels onderstaande trailer onthuld. Deze leert ons direct wanneer we ermee aan de slag mogen: 23 juni. Alsof het dan nog niet warm genoeg is...