De free-to-play game is uitgegeven door Zynga en ontwikkeld door de Britse studio NaturalMotion. De oorspronkelijke maker van Borderlands heeft slechts een adviserende rol gehad in het project, waarbij ondersteuning werd geboden op het gebied van design, geschiedenis en lore.

De mobiele game is voorlopig alleen beschikbaar op iPhone in de Verenigde Staten. Spelers buiten deze regio die de game willen downloaden, krijgen een foutmelding te zien. Opvallend is dat er momenteel weinig informatie beschikbaar is over de game. Er is geen trailer uitgebracht en ook op de officiële Borderlands-kanalen is geen informatie te vinden. Op deze kanalen ligt de focus momenteel op Borderlands 4, dat recent een grote DLC heeft gekregen.

Zynga gaf ook aan dat de mobiele game bedoeld is als een “limited-time test”. Mogelijk willen ze eerst ontdekken hoe spelers reageren, voordat ze een grotere marketingcampagne starten.

