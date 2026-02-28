Dit is aanzienlijk hoger dan de piek van Resident Evil 4 Remake (168.191 spelers) in maart 2023 en die van Resident Evil 7, dat een piek bereikte van 106.631 spelers. Dit record schetst een positief beeld van de toekomstige, verwachte verkoopcijfers van de game.

Het totale aantal spelers van de nieuwe Resident Evil ligt uiteraard nog veel hoger. Requiem verscheen namelijk ook op de Epic Games Store en op verschillende consoles, zoals de Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

De game werd zeer goed onthaald en binnenkort kun je onze review verwachten.