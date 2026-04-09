De meldingen voor achievements krijgen een vernieuwde uitstraling, inclusief bijgewerkte iconen en animaties wanneer je klassieke of zeldzame achievements ontgrendelt. Meldingen passen zich bovendien aan jouw gekozen kleur aan, wat het vrijspelen van prestaties persoonlijker maakt.

Daarnaast kun je later deze maand games verbergen uit je achievementgeschiedenis op je profiel. Hierdoor krijg je meer controle over hoe je prestaties worden weergegeven en kun je bijvoorbeeld je profiel overzichtelijker maken. Het verbergen van games heeft alleen invloed op hoe je profiel eruitziet; verborgen games tellen nog steeds mee voor je totale gamerscore.

Tot slot kun je nu volledig uitgespeelde games markeren in je achievementlijst. Zo zie je in één oogopslag welke games je 100% hebt voltooid. Ook zijn er nieuwe filters toegevoegd, zodat het makkelijker wordt om voltooide games te vinden, naast eventuele titels die je hebt verborgen.