De serie heeft het nooit heel nauw genomen met de geschiedenis van de shinobi en met elk deel lijkt het daar meer afstand van te nemen. Zo zien we ditmaal draken, demonen en bionische soldaten. Maar ze zien er wel allemaal weer erg cool uit, dus stiekem vinden we dat niet zo heel erg.
Nieuws
Ninja Gaiden 4 oogt weer verdomd cool
Al heeft het met ninja niets meer te maken
Door Sil Hendriks
42
Ninja Gaiden: Ragebound is nog maar net uit, maar de game waar de community het vooral over heeft, is Ninja Gaiden 4. Het laatste genummerde deel verscheen oorspronkelijk op de Nintendo Wii U, dus dan heb je een idee hoe lang dat geleden is.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie