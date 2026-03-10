Voor wie het niet kent: NOVA DRIFT is een hectische bullet hell-titel met een visuele stijl die doet denken aan een op neon trippende versie van de arcadehits van vroeger. Misschien is het dus niet de beste game om in bed te spelen. Maar in de trein of op het toilet, is het ideaal voor even een potje tussendoor!

NOVA DRIFT is nu beschikbaar beide storefronts voor een prijs van € 9,99. Dat is een eenmalige betaling; geen ads, geen microtransacties. Daar houden we van!