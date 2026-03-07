Dat Microsoft echter al veel langer aan een AI-integratie in games denkt, is nu wel weer gebleken uit een paar patenten die zijn opgerakeld door Tech4Gamers. De patenten in kwestie dateren uit 2024 en beschrijven een systeem waarbij spelers op een Xbox console de controle over hun device kunnen overdragen aan een andere speler of zelfs een AI-assistent die hen kan helpen om langs segmenten te komen waar ze zelf mee worstelen.

Opvallend genoeg is dit patent heel gelijkaardig aan een patent van Sony waar we eerder dit jaar over schreven. Ook dit patent dateert uit 2024 en beschrijft hoe een machine learning model kan worden ingezet om spelers te helpen die vast zitten in een game, gebaseerd op footage die vanuit andere bronnen verzameld is.

Waar de patenten verschillen, is dat Microsoft niet enkel heeft nagedacht over het verbinden van verschillende spelers, maar ook hoe dit zou werken in combinatie met achievements. Zo zouden screenshots die gemaakt zijn tijdens een sessie die is overgenomen door een AI of andere speler bijvoorbeeld een disclaimer kunnen bevatten, dan wel een filter die dat indiceert. En op het gebied van gamerscore, krijg je maar de helft van de punten als je hulp inschakelt, terwijl jouw menselijke hulp bijvoorbeeld de andere helft van de punten krijgt.

Het hele idee van dit patent is om dingen zoals guides of walkthroughs overbodig te maken. Microsoft vindt dat gamers idealiter niet uit hun game hoeven worden gehaald, zelfs als ze daar tegen een muur lopen. Dit systeem zou dit mogelijk maken.