Het uitstel van Outbound werd aangekondigd met een gloednieuwe trailer. Laat in het ontwikkelingsproces ontdekte men een fout die een grote negatieve impact zou hebben op de game. Er was onvoldoende tijd voor de ontwikkelaar om dit probleem op te lossen vóór de initiële releasedatum, zeker omdat Outbound gepland staat voor meerdere consoles.

Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten op de release van deze cozy game. Outbound verschijnt minder dan een maand later, op 14 mei. De game zal beschikbaar zijn op pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.