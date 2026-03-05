Toen Blizzard besloot om Overwatch 2 te relaunchen als Overwatch, ging dat gepaard met de aankondiging van tien nieuwe helden, waarvan er vijf al snel erna beschikbaar waren. Een daarvan is een kat met een jetpack, welke door de stage kan vliegen terwijl die je onder vuur neemt. Een kat die nu zijn eigen arcade mode krijgt.