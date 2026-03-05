De mode in kwestie heet ;ASKLFGAL;S C;A, refererend naar de trope waarin een kat over je toetsenbord loopt. Hierin nemen twaalf spelers het tegen elkaar op in een 6v6 mode waarin iedereen Jetpack Cat speelt. Bereid je dus voor om vanuit elke hoek onder vuur genomen te worden, terwijl je probeert niet afgeleid te worden door bollen wol of laser pointers.
Toen Blizzard besloot om Overwatch 2 te relaunchen als Overwatch, ging dat gepaard met de aankondiging van tien nieuwe helden, waarvan er vijf al snel erna beschikbaar waren. Een daarvan is een kat met een jetpack, welke door de stage kan vliegen terwijl die je onder vuur neemt. Een kat die nu zijn eigen arcade mode krijgt.
