Het lijkt erop dat de beste man voor zijn aankomende game, Masters of Albion, niet in diezelfde valkuil wil trappen. Daarom is hij naar X getrokken om mensen uit te nodigen voor een closed beta waarin men feedback kan verzamelen om de game verder te polijsten voor release.

Masters of Albion is een god game waarmee Molyneux teruggaat naar zijn roots. Tegelijkertijd heeft hij het ook meermaals zijn laatste game genoemd. Of dit is omdat hij met pensioen gaat of omdat het plan is die te blijven uitbreiden met nieuwe content, zal echter moeten blijken.

Is de beta iets waar jij oren naar hebt? Je kunt via de Discord-link in de Tweet hieronder inschrijven.