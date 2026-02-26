Tot en met komende maandag 2 maart kun je de PlayStation Plus Essential-games van februari nog aan je bibliotheek toevoegen, te weten: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros en Ace Combat 7: Skies Unknown.

PGA Tour 2K25

Als eerste weer een sportgame, alhoewel ondergetekende Golf niet echt als een sport ziet. PGA Tour 2KXX is een jaarlijks terugkerende game die je langs de gehele PGA Tour brengt. Voor het eerst in de geschiedenis van de game, brengt deze editie je naar The PGA Championship, The U.S. Open en The Open Championship. MyCareer is ook weer uitgebreid met nieuwe features, zodat je nog beter en persoonlijker de ranglijsten kunt beklimmen. Je krijgt de beschikking over geüpgradede skilltrees en je kunt natuurlijk ook je eigen golfbaan maken.

Monster Hunter Rise

Begonnen in Japan en na vele iteraties werd de Monster Hunter Franchise met Monster Hunter World in 2018 dan eindelijk goed geïntroduceerd in de rest van de wereld. Monster Hunter World was een groot succes toe noemen, mede dankzij zijn toegankelijkheid in vergelijking met eerder Monster Hunter games. Zijn opvolger maakt nu de opwachting in PlayStation Plus Essential. Puur kijkend naar Metacritic is deze game over het algemeen zelfs beter ontvangen (door gamers) dan World. Natuurlijk zijn er wat veranderingen doorgevoerd, die de game nog weer iets toegankelijker moeten maken voor een breder publiek. De game is zowel solo als in coöp te spelen.

Slime Rancher 2

Slime Rancher 2 is het vervolg op Wasteland.... Nee, grapje natuurlijk. Slime Rancher 2 is het vervolg op Slime Rancher. Gespeeld door 15 miljoen mensen, kun je deze game toch wel een succes noemen. Je stapt weer in de schoenen van Beatrix LeBeau als ze naar Rainbow Island vertrekt om de geheimen van dat eiland te achterhalen. Ze bouwt haar verblijf, verbouwt allerlei producten en ondertussen verkent ze het eiland waar allerlei nieuwe technologieën, natuurlijke resources en natuurlijk nieuwe slimes te vinden zijn. Het is haar nieuwe thuis.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road

The Elder Scrolls online is natuurlijk al een flinke tijd verkrijgbaar en wordt nog steeds veelvuldig gespeeld. Dat de game nu beschikbaar komt met je PlayStation Plus Essential abonnement, zal de spelersaantallen alleen maar doen aanwakkeren. Zeker omdat je met de Gold Road editie alle omgevingen kunt bezoeken. The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road geeft je toegang tot alle grote hoofdstuk-zones, biomes en questlines door heel Tamriel. Helaas is de 2025 content pass niet beschikbaar in dit pakket.

Kleine bonus