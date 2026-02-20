Nu is het voor veel fans van de meest waardevolle franchise die er is een natte droom dat deze game nog een keer uitkomt op de Nintendo Switch, maar het wordt helemaal leuk als je ziet wat Nintendo in de Petto heeft met de Special Collection.

Het is alweer 22 jaar geleden dat de remakes van Pokémon FireRed en LeafGreen uitkwamen op de Game Boy Advance. Deze games werden, zoals je van Pokémon kunt verwachten, een regelrechte hit en beide delen staan nog altijd bekend als de beste van de franchise ooit gemaakt.

Helaas voor iedereen in het Westen is deze speciale uitgave alleen maar beschikbaar in Japan, maar wie het kinky wil houden kan er natuurlijk altijd eentje proberen te bestellen. Mijn verwachting is dat hij sneller uitverkocht zal zijn dan dat de Blue Hope in de bonusaanbieding is.

De Special Edition bevat twee herproducties van de originele GBA doosjes. Dit alleen al maakt mij persoonlijk al heel gelukkig. Maar daarbij krijg je ook nog eens drie in laser gegraveerde glazen ballen met de Bulbasaur, Charmander en Squirtle. Dit zijn de drie monstertjes die je kunt uitkiezen wanneer je de game begint.

Pokémon FireRed en LeafGreen komen beide uit uit op 27 februari. Helaas moet je ze wel kopen, ze zijn niet beschikbaar via de Game Boy Advance emulator die je krijgt bij een abonnement op Nintendo Online. Het is en blijft tenslotte Nintendo.