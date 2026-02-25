Zojuist werd karakter nummertje veertien onthuld als zijnde Scott Duvall, allicht beter bekend als Powerplex. Deze schurk is geladen met elektrische kracht en een vete tegen Invincible. Beide brengt hij naar VS, zo is al duidelijk te zien in de trailer, welke een iconische scène uit de serie nabootst. Wees dus gewaarschuwd voor spoilers!
Nieuws
Powerplex zal deelnemen aan Invincible VS.
Dat wordt een schokkende tegenstander!
Door Sil Hendriks
21
Wanneer Invincible VS. in april verschijnt, zal die komen met achttien speelbare karakters. Dat is iets wat we al een tijdje weten. Welke karakters dat zijn, leren we echter beetje bij beetje.
