De playtest die door PlayStation is aangekondigd van Horizon Hunters Gathering begint morgen, op vrijdag 27 februari en eindigt op 1 maart. Je kunt deelnemen zodra je bent ingeschreven voor de PlayStation Beta Program. Hij zal te spelen zijn op de PC en PlayStation.

In de playtest krijg je de beschikking tot 3 jagers waar je mee kunt spelen, namelijk Axle Rem en Sun. Dat is fijn, want die namen zijn lekker eenvoudig te onthouden. Er zijn twee game modi: Machine Incursion and Cauldron Descent. In de test kun je alleen spelen in zich af in Colorado Springs en je krijgt toegang tot The Gathering, wat een soort sociale hub is waar je elkaar kunt ontmoeten zonder dat je de strijd aan moet gaan.

Er zijn wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Zo moet je een volwassen persoon zijn en moet je uit een land komen die Sony erkent, maar dat zal voor de Benelux geen probleem zijn. Ook moet je ingeschreven zijn in de PlayStation Beta Program, alvorens je een uitnodiging krijgt om deel te nemen. Er is geen garantie dat je ook werkelijk deel mag nemen, want je krijgt een uitnodiging van Sony.

Het wordt komend weekend voor gamers die graag gratis spellen willen spelen een druk weekend, want het is Steam Next Fest en nu ook nog eens deze game in playtest. Er is geen leuker plezier dan gratis plezier.