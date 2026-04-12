In deze game is de wereld zoals we hem kennen er niet meer. Maar zelfs in de post-apocalypse zijn er geheimen die bewaard moeten worden. Het is Ikusu's taak deze geheimen en daarmee de waarheid achter de vernietiging van de mensheid te bewaren. Maar er komt een moment waarop ze begint te twijfelen aan haar missie. Volg haar avontuur en kies hoe zij omgaat met de ene na de andere onthulling die alles wat ze dacht te kennen in twijfel trekt in deze JRPG. Het is bovendien niet zomaar een JRPG.

De naam Kagura Games gaf het allicht al weg voor sommigen, maar Radiance of Annihilation: Disorder Eclipse is een game met erotische ondertonen. Je kunt de game perfect zonder spelen door het op Steam te kopen, maar wie het volledige verhaal wil ervaren, zal een uncensor patch moeten downloaden die de NSFW content er terug inzet. Of je koopt het rechtstreeks op Kagura. Wat jij fijner vindt.