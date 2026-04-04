Red Art Games, welke zich richt op het porten van games naar console en deze aanbieden in een fysieke format, heeft nu exact dat aangekondigd voor deze lovecraftion metroidvania. Op 9 april zal de game digitaal verschijnen voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Maar dat is niet alles.

Zoals gezegd, geeft Red Art dergelijke games ook een fysiek leven. En in het geval van Skautfold komt dit neer op een reguliere fysieke editie voor Switch en PlayStation 5, welke in reguliere winkelrekken zal komen te liggen. Daarnaast komt er op de website van Red Art zelf een Deluxe Edition voor PlayStation 5, welke gelimiteerd wordt tot een oplage van vijfhonderd. Deze versie komt met het spel, maar ook een sleeve, poster en sleutelhanger.