Vandaag heeft een trotse Capcom laten weten dat 5 miljoen exemplaren zijn verkocht. Toch is dit niet de engie reden waarom ze bij de studio trots zijn op wat er is bereikt. De serie is namelijk deze maand ook nog eens dertig jaar oud.

Ook geven ze aan wat ze hebben gedaan om deze game een succes te maken. Met het gebruik van RE ENGINE, de engine die Capcom zelf maakt, waardoor ze visuals kunnen leveren die tot op heden nog redelijk ongekend zijn. Ze zijn nagenoeg fotorealistisch in alle details. De haren bewegen afzonderlijk van elkaar en vooral de horloges worden in krankzinnige details getoond.

In de afgelopen maanden liet Capcom er geen gras over groeien. Het was moeilijk om showcase te vinden waar Resident Evil Requiem niet werd genoemd. Iedere keer lekten er nieuwe details in de trailer en iedere keer zullen veel fans nog meer zin krijgen in het spelen van deze game.

Resident Evil Requiem is uit op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en op de PC. Om je toch een beetje enthousiast te maken heb ik de allereerste trailer toegevoegd en kun je die hieronder bekijken.