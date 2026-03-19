In Rival Stars Horse Racing erf jij een verlaten ranch. Leuk, vooral in deze economie, maar voor niets komt de zon op. In ruil hiervoor moet jij de eer van je familie herstellen en de ranch gebruiken om de beste paarden te fokken, trainen en uiteindelijk te berijden om races te winnen. Dit begint op kleine schaal, maar het einddoel zijn natuurlijke de wereldwijde kampioenschappen.

Omdat paardenliefhebbers in alle soorten en maten komen, zijn races bovendien niet de enige activiteit om je tijd mee om te krijgen. Je kunt met je trouwe ros de wildernis in trekken, mooie plaatjes knippen of het opnemen tegen andere spelers in de online mode. De keus is aan jou.

Rival Stars Horse Racing verschijnt op 28 april voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een versie voor Nintendo Switch is ook in ontwikkeling, maar daar hangt nog geen release date aan.