Dit gevaar komt in de vorm van ongetwijfeld de bekendste barbaar ter wereld: Conan. Hij staat centraal in een nieuwe DLC van Jotunnslayer, waarmee hij als speelbaar karakter wordt toegevoegd. Niet als een soort reskin van de bestaande opties, maar als een vechter met zijn eigen mechanics.

Conan draait om slechts een ding: ongegeneerd geweld. Met zijn wapens hakt hij monsters met bosjes om en in zijn euforie bouwt hij Triumph op, welke hem enkel nog sterker maakt. Dit maakt hem op den duur nagenoeg onstopbaar.

Omdat echter niet elke speler op dezelfde manier speelt, komt meneer the Barbarian met drie eigen Paths of Legends middels zijn sub-klassen. De King of Aquilonia draait om brute kracht met behulp van zijn greatsword, terwijl de Stygian Gladiator het veiliger speelt met een zwaard en schild, en Triumph die dient als een soort buffer. Tenslotte heb je nog de Zamorian Rogue, welke Conan uitrust met twee wapens en hele vlugge voeten.

We noemde Stygia al even, maar voor zij die het niet weten: dit is het rijk waar Conan vandaan komt. En met deze DLC zit het ook in Jotunnslayer. Dit rijk komt met zijn eigen uitdagingen, zoals zandstormen die je zicht wegnemen en illusies herbergen, maar waar je vooral mee bezig zal zijn is het omleggen van necromancers en hun legers, met aan de top de nieuwe baas: Undead Jotunn.

Om deze gevaren het hoofd te bieden, kun je de nu God of Fate om hulp vragen. Die is echter wel wispelturig, dus er is geen garantie dat wat je krijgt daadwerkelijk een positief iets is. Maar als het wel zo is, kan het je run maken of breken. Durf jij de gok te wagen?