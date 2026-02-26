Schreier suggereert op ResetEra dat Sony de koers rondom PC-releases drastisch gaat wijzigen. Die bewering krijgt bijval van NateTheHate, die stelt dat de koerswijziging een feit is en dat een officiële aankondiging van Sony niet lang meer op zich laat wachten.

Zelf geloof ik ook dat deze koerswijziging eraan komt. De redenen liggen voor de hand: Sony wil voorkomen dat gamers de console overslaan, omdat alles toch naar PC komt. Bovendien lijkt XBOX onder leiding van Sharma ook gas terug te nemen wat betreft zijn multiplatformaanpak. Een andere interessante factor is de nieuwe Xbox: als die inderdaad Steam-ondersteuning krijgt, zou Sony onbedoeld zijn eigen exclusieve games naar de concurrent brengen. Dat is een scenario dat ze ongetwijfeld willen vermijden.