Om dit nieuwe tijdperk van piraterij een duwtje in de rug te geven is er nu een demo beschikbaar via Steam voor de Steam Next Fest.

De demo bevat ongeveer vier tot zes uur aan gameplezier en wil vooral laten zien dat de basis er is, zodat hij later dit jaar uit kan komen in Early Access. In de demo leer je hoe je jezelf moet gedragen op het moment dat je op eigen benen mag staan.

Wanneer de game uit zal komen is momenteel nog onbekend.