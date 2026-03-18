Spelers op een PS5 Pro hebben de keuze om Starfield te spelen in Pro Performance Mode en Pro Visual Mode. Met de eerste modus kun je de game in 60 fps spelen, terwijl je met Visual Mode in 4K en 30 fps speelt.

Naast de release op PlayStation krijgt Starfield ook twee nieuwe DLC’s: de gratis Free Lanes-update en Terran Armada, een nieuwe verhaaluitbreiding. Volgens Bethesda is deze combinatie de grootste update die Starfield tot nu toe heeft gekregen sinds de lancering in 2023.

De Free Lanes-update introduceert een nieuw systeem voor interplanetair reizen binnen sterrenstelsels. Tijdens het reizen kun je verschillende gebeurtenissen en activiteiten tegenkomen die de ruimte dynamischer maken. Ook voegt de DLC nieuwe gameplay-elementen toe.

Over de betaalde DLC, Terran Armada, is minder bekend. Deze zou een nieuwe questline toevoegen die zich uitstrekt over de Settled Systems. Spelers zouden het kunnen opnemen tegen robots van Terran Armada.